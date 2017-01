Belen innamorata, ma niente nozze con Iannone

La Rodriguez avrebbe confidato: “Se mai farò solo una festa, magari indossando comunque il vestito bianco, ma il fatto di mettere la firma su di un contratto non mi piace”. Dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, non ne vuole più sapere di mettere l'anello al dito. Ma forse il pilota della Ducati sperava in qualcosa di più di un fidanzamento mediatico. Anzi Iannone è rimasto infastidito dalla notorietà dell'accoppiata, tanto da scrivere sui social un messaggio chiaro.



“Da qualche mese a questa parte mi capita di leggere una infinità di articoli che mi riguardano, con diversi contenuti. Non mi infastidisce, sono uno che vive serenamente, non cancello critiche fondamentalmente perché credo che ognuno possa dire la sua. Ma nel momento in cui certi giornalisti, si prendono la briga di scrivere falsità per infangare la vita degli altri e soprattutto per diventare loro stessi protagonisti non mi sta bene. Ci tengo a precisare che certe cavolate lasciano il tempo che trovano e proprio il tempo saprà darmi ragione. Io vivo la mia vita senza mancare di rispetto a nessuno, in modo onesto e coltivando ogni giorno la mia passione” aveva cinguetta Andrea. E infatti negli scatti di Novella 2000 la coppia appare scocciata di essere nel mirino dei flash. I due scendono dal potente bolide di Iannone e Belen cerca di coprirsi il volto con la mano, stizzita per i paparazzi che la inseguono.