Belen in reggiseno e shorts, che "vita" perfetta

Perfetta. In una parola ecco la "vita" di Belen Rodriguez. Mamma premurosa di Santiago posta video in cui si diverte a strabuzzare gli occhi per far ridere il suo cucciolo, mentre in versione moglie sensuale, accanto al suo Stefano De Martino, eccola bella e sexy in tv, palestrata e scolpita negli shooting. E proprio nelle foto dell'ultima campagna appare in reggiseno nero e shorts con addominali in vista e curve che sembrano disegnate.