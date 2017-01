Belen diventa personal trainer

Dalla prossima settimana farò la personal trainer... Chi si vuole allenare?” Belen cinguetta e scherza con i follower mettendo le sue sessioni di ginnastica per mantenersi in forma sul suo profilo Instagram e, se i risultati sono quelli che si vedono su di lei, vale la pena fare qualche sforzo. Sedere perfetto, glutei sodi, fisico al top per la showgirl che ammette: "Miss pigrizia su di me non vince mai".

Salta, balla, corre e gioca, Belen non appare mai stanca e affaticata nonostante una vita a 300 all'ora tra impegni professionali in tv, backstage e campagne pubblicitarie, palestra, impegni da mamma e da moglie. Sorridente e giocosa con il piccolo Santiago è sempre pronta a farlo divertire con giochi e coccole. Non fa mancare le sue attenzioni al marito Stefano De Martino, che di lei dice "stare con Belen è un valore aggiunto". Energia e grinta a non finire, la Rodriguez non sta mai ferma e in palestra dà il meglio di sé.