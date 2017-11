Belen, fuochi d'artificio per il compleanno di Andrea Iannone

La prima a dare la sua approvazione al rapporto tra Belen e Andrea è proprio mamma Veronica che sui social fa pubblicamente gli auguri a Iannone, definendolo “speciale”: “Muchas felicidades a vos que sos tan especial!y toda la buena vibra......feliz cumple Andrea!”. E poi ci sono gli auguri social della pettinose, inseparabile amica della Rodriguez. Tutti a far festa in barca davanti ai fuochi d'artificio per il pilota. Il tempo era brutto e piovoso a Ibiza, ma chissà che il compleanno “bagnato” porti fortuna ad Andrea, che domenica sarà impegnato nel MotoGp in Austria...