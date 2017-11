Belen, a Ibiza ora il clan è davvero al completo

Spenti i riflettori sullo shooting americano Belen non ha perso tempo raggiungendo immediatamente il piccolo Santiago e tutta la famiglia riunita sotto lo stesso tetto della mega villa a Ibiza. Grande clima di allegria sotto il portico tra Cecilia che ancheggia a ritmo di musica latinoamericana, mamma Veronica che sorride all'Instagram Stories di Belen e Andrea Iannone e Jeremias che se la ridono a petto nudo mentre guardano lo smarthpone.



In questo gran movimento sfugge il feeling di coppia. Tutto tace. Non uno scatto, non un'emoticon, non un cuore. Insomma, nessun cenno che possa mettere a tacere gli insistenti rumors che vorrebbero i due in profonda crisi. Ma se la loro relazione è avvolta in un alone di mistero, decisamente più chiara è la posizione tra il pilota di Vasto e il fratello di Belen che insieme condividono la passione per le due ruote e non solo. E' di qualche giorno fa la dedica social di Iannone al "cognato: "Dicevi che non mi avresti mai insegnato niente... Hermano mi hai insegnato ad amare gli altri più di noi stessi, ti pare niente??".