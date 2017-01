Belen, ecco il topless più bello dell'estate

Topless al cardiopalmo per Belen che a Ibiza prende il sole sdraiata sul lettino senza reggiseno a bordo piscina. Sono le immagini esclusive di "Chi" a mostrare la showgirl argentina in tutto il suo splendore mentre si gode la sua vacanza da single circondata dalla famiglia, dagli amici e dai corteggiatori, tra cui il pilota Andrea Iannone, ormai di casa nella villa dove soggiorna il clan Rodriguez.

Alle Baleari con la famiglia, Belen si concede una tintarella semi integrale senza reggiseno tra le mura della villa dove soggiorna e si guadagna il titolo di topless più bello dell'estate. Nonostante continui a dichiararsi single, sull'isola della trasgressione, resta al centro del triangolo dell'estate: se con Andrea Iannone c'è della complicità, non sfuggono ai più attenti gli incontri "casuali" con Marco Borriello. E proprio a Ibiza il suo ex marito, Stefano De Martino, ha comprato casa per trascorrere del tempo con Santiago. Alla sexy Rodriguez non resta che l'imbarazzo della scelta. Ma con chi tornerà a Milano è ancora top secret.