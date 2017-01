Belen e Stefano De Martino fanno pace... social

15:09 - Pace fatta via social tra Belen e Stefano. E pare pure che lui sia già tornato a casa... proprio nel giorno della festa del papà. “Per il migliore papà del mondo” recita il biglietto d'auguri di Santiago a De Martino prontamente postato dalla moglie e inviato a Stefano. Un messaggio d'affetto non solo del piccolo, ma anche di mamma Belen. E secondo i bene informati Stefano avrebbe già lasciato l'hotel...

La rabbia per le foto che ritraevano Belen e il suo ex, Marco Borriello, mentre uscivano dallo stesso ristorante, deve aver lasciato il posto all'amore. E così De Martino, dopo aver trascorso qualche notte fuori casa, potrebbe aver lasciato la stanza d'albergo. Del resto come entrambi hanno detto si tratta solo di un “momento di crisi”.



“Se sei saggio, ridi” cinguetta Belen mostrandosi sorridente e serena dopo aver ricevuto mezzo tapiro da "Striscia la notizia" (l'altra metà ovviamente spettava a Stefano) proprio sulla vicenda della crisi matrimoniale. Già, perché la Rodriguez sta prendendo tutto con molta filosofia. “Una donna di successo è colei che ha costruito castelli con i mattoni che le hanno lanciato per farla cadere” è il testo che posta sul suo Instagram, cinguettando: “E io ci faccio un altro piano”.

LE NOTTI DI PASSIONE IN HOTEL TRA BELEN E E STEFANO