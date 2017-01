20 marzo 2015 Belen e Stefano De Martino si beccano il Tapiro d'oro: "Abbiamo solo litigato" La coppia più chiacchierata del momento smentisce le voci di crisi all'inviato di Striscia la Notizia Valerio Straffelli Tweet google 0 Invia ad un amico

12:08 - Sono la coppia più chiacchierata del momento, e "Striscia la Notizia" non poteva non occuparsi di Belen e Stefano De Martino. Intercettati da Valerio Staffelli entrambi smentiscono la crisi e parlano di "normale lite". Il ballerino napoletano, beccato sotto la casa della showgirl, confessa: "E' una cosa banale. Tutti litigano e tutti fanno pace". Anche la bella argentina ammette: "Abbiamo solo discusso". Il servizio andrà in onda stasera su Canale 5.

Sul pernottamento in un costoso hotel milanese, Stefano dichiara: "Già la condizione di stare fuori casa è brutta, perché dovrei andare anche in un posto che non mi piace?". E sulla crisi sottolinea: "E' una cosa banale. Ho litigato con mia moglie. Tutti litigano e tutti fanno pace. E' la cosa più normale del mondo". Anche Belen, intervistata in un secondo momento dal tapiroforo di Striscia, evidenzia: "Non mi sto separando da nessuno. Io e Stefano abbiamo discusso, come discutono tutte le coppie... poi faccio pace". Entrambi hanno accettato le due metà del Tapiro d'oro. In attesa di ricongiungerlo...