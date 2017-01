Belen e Iannone, un lettino per due

Bellezza e motori, un'accoppiata vincente proprio come Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Sorpresi insieme a Ibiza durante l'estate, ora tornano allo scoperto in Grecia. A beccarli il settimanale Novella 2000 che li ha sorpresi sotto una tenda in riva al mare al tramonto... abbracciati! E Marco Borriello dov'è?

Hanno spiegato più volte di essere solo amici, uniti dalla passione per le due ruote e per Jeremias, fratello di Belen e grande amico del pilota Iannone. Eppure, la showgirl e Andrea sono stati sorpresi su un lettino in riva al mare e le immagini raccontano di un feeling particolare tra abbracci, parole sussurrate e atteggiamenti intimi. Tra loro c'è attrazione, il pilota non ha mai fatto mistero di essere pazzo della Rodriguez e lei gioca a fare la femme fatale.