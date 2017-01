Belen e Andrea Iannone, una coppia da video sexy

Seduzione allo stato puro, così appare Belen in uno scatto pubblicitario per un brand di lingerie. Stesa sul divano con un completino intimo color carne la Rodriguez lascia senza fiato e come didascalia la showgirl aggiunge: “Movimiento secsy”. Tutto quel sex appeal è per Andrea Iannone, per lui sveste i panni da protagonista e si mette dietro la telecamera per riprenderlo durante un backstage: quello sexy è anche lui.

Capelli sciolti e sistemati maliziosamente su un lato, sguardo fisso alla telecamera e aria sensuale, Belen mette in mostra il suo fisico perfetto durante uno shooting d'intimo: indossa solo reggiseno e slip in pizzo e lo scatto che posta sul suo profilo instagram fa impazzire i follower.



Altro profilo, altra storia. Per Andrea Iannone, il pilota che le ha fatto dimenticare Stefano De Martino e le ha fatto tornare le farfalle nello stomaco, si improvvisa regista. Per lui gira un video in cui è il motociclista il protagonista. Iannone posa per il backstage della cover di SportWeek e la showgirl lo segue passo dopo passo: dal trucco agli scatti ufficiali, dall'abbigliamento seducente ai giri in moto davanti alla telecamera. Insieme Belen e Iannone sono una coppia da video... sexy!