Belen con "le belle donne" scatena la polemica, ma lei si difende via social

Dopo la battuta, il padrone di casa Paolo Bonolis ha osservato : "Anche in Italia ci sono donne bellissime". E la ex di Stefano De Martino, ora fidanzata con Andrea Iannone, ha spiegato meglio: “In Argentina sarei stata scontata, son tutte bellezze mediterranee, mentre in Italia ho sempre apprezzato la Bellucci”. Non è bastato e la polemica impazza su Instagram. Chi pro Belen e chi contro e in poche ore i post di commento alla sua immagine in studio da Bonolis raggiungono il migliaio.



C'è chi scrive: “Ringrazia sempre questo paese come faccio io... per le grandi fortune che ci ha regalato”. Oppure: “Anche Sabrina Ferilli è più bella di lei, Monica Bellucci, Laura Torrisi, Manuela Arcuri, quante ne vuoi ancora...”. Un follower cinguetta: “Lei è stata semplicemente veritiera: in nessun altro Paese avrebbe raggiunto tali livelli di popolarità, ma soprattutto tali livelli di guadagno, dando in cambio il "nulla" ovvero una bellezza tutt'altro che rara. Non se lo spiega nemmeno lei come sia potuto succedere. Questo è il nostro Paesotto con ragazze bellissime, intelligenti, ma costrette a fare le cameriere per pagarsi gli studi”.



Non solo critiche ovviamente, tanti gli elogi: “Oltre ad essere una bellissima donna è anche molto intelligente, sa come muoversi, sa cantare, ballare, recitare .. ha saputo accalappiarsi il popolo italiano quello che non sanno fare tante gallinelle italiane che sono solo brave a giudicarla ... Perché tanta invidia e cattiveria tra donne poi .. bisogna essere felici del successo altrui altrimenti vivrete sempre con l'amaro in bocca”. E ancora: “Chi la invidia, non ha nulla da fare! Questa donna ha vinto nella vita. Fisico da paura (su cui ha lavorato e lavora tuttora allenandosi), faccia da bambola (ce l'aveva anche da piccola, due punture non cambiano la bellezza che hai già), carattere e simpatia, grinta, solarità, una famiglia fantastica. È BELLA dentro e fuori punto”.