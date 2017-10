Belen e Iannone, prove di matrimonio e una casa nel centro di Milano

Che stiano facendo sul serio non si può proprio più mettere in dubbio e nemmeno che siano pazzamente innamorati l'uno dell'altra. Lo dimostrano le immagini pubblicate in esclusiva per Tgcom24 dal settimanale "Chi" in cui Andrea Iannone tiene in braccio la sua Belen in mezzo ad una strada. E intanto sembra confermato che la showgirl e il campione di MotoGp stiano mettendo su casa insieme nel centro di Milano.