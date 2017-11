Belen, che impennata d'amore il suo Andrea Iannone

Dopo le lunghe vacanze alle Baleari e un importante progetto realizzato a Los Angeles, Belen chiude l'estate con un soggiorno in montagna insieme al piccolo Santiago e ad Andrea Iannone. Una passeggiata in bicicletta tra i pascoli per la Rodriguez che pedala portando il figlio nel seggiolino. E il pilota? Impenna!

Ha volutamente mantenuto un profilo social molto basso in questa estate bollente. Pochi scatti, alcuni molto sexy, e una vita riservata a Ibiza. E dopo il breve soggiorno in Grecia con Andrea (con tanto di polemica sulla sigaretta accesa in volo), la ritroviamo in alta quota, sempre bellissima, con i suoi più grandi amori, il figlio e il compagno. La coppia si regala un giro in bicicletta, lei in leggings e canottiera e lui in pantaloni senza maglietta, mettendo a nudo un fisico scolpito. "Pedala, pedala, che la strada diventa sempre più corta, cinguetta lui su Instagram Stories mentre impenna in bici dopo aver "incassato" l'ennesima caduta sul circuito di Silverstone.