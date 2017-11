Belen e l'atterraggio d'emergenza, la compagnia aerea è dalla parte della showgirl

Tra il pilota e Belen, la compagnia aerea privata sceglie la showgirl. Andrea Iannone ha infatti ricevuto una mail, a firma Bryan Bellicini, in cui la società conferma la versione della modella in merito all'atterraggio di emergenza durante il volo da Ibiza alla Grecia. La coppia ha "sempre mantenuto un comportamento corretto e rispettoso nei riguardi dell'equipaggio e dell'aeroplano", si legge.

La compagnia aerea privata, inoltre, sottolinea che non c'è stato da parte di Belen e Iannone alcun "atteggiamento o azione che avrebbe potuto compromettere la sicurezza del volo". Nella stessa mail, pubblicata dalla showgirl in una delle sue Instagram Stories, la società si dissocia "dalle azioni e scelte prese dal Comandante del volo in quanto non pensiamo ci siano stati gli estremi per tale decisione".