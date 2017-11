Belen fuma in volo, "scaricata" a Lamezia Terme

"Caduta" di stile per Belen e Andrea Iannone protagonisti di uno spiacevole episodio avvenuto in viaggio su un aereo privato da Ibiza verso la Grecia. La showgirl si sarebbe accesa una sigaretta in volo facendo scattare l'allarme. Gesto che portato il comandante del velivolo a decidere di effettuare un atterraggio d'emergenza nello scalo più vicino, l'aeroporto di Lamezia Terme.

Non sono iniziate nel migliore dei modi le vacanze di coppia della Rodriguez e Iannone che hanno lasciato le Baleari per un soggiorno in Grecia. A bordo dell'aereo privato la showgirl argentina avrebbe acceso una sigaretta durante il volo facendo scattare l'allarme. Situazione che avrebbe portato il pilota del velivolo a effettuare un atterraggio di emergenza all'aeroporto calabrese di Lamezia Terme. Qui, lo stesso comandante ha poi denunciato Belen per avere acceso la sigaretta, nonostante la showgirl abbia sostenuto che si trattasse di una sigaretta elettronica, come riporta il Quotidiano della Calabria, specificando che la vicenda risale a qualche giorno fa.



La Rodriguez e il pilota hanno poi dovuto attendere alcune ore nello scalo, in attesa dell'arrivo di un altro aereo privato che consentisse loro di proseguire il viaggio, dal momento che il comandante del primo aereo si sarebbe rifiutato di rimettersi ai comandi.



Chiuso lo spiacevole capitolo, su Instagram la Rodriguez si mostra in tutta la sua bellezza mentre sogna...