Belen con la Ambrosio e la Shayk, guarda che gelo tra top

Lei orgogliosa vola a Los Angeles per girare una pubblicità con due top. Loro la ignorano. Ecco il segreto americano di Belen Rodriguez. La showgirl è sbarcata a Los Angeles con tutta la sua ciurma (truccatrice, parrucchiere, staff) per uno spot con Alessandra Ambrosio e Shanina Shayk. Ma le due modelle sui rispettivi profili social postano uno scatto tra loro e di Belen non c'è traccia.