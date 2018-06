Belen, ancheggiamento hot a bordo piscina

Di Belen in spiaggia a Ibiza non c'è traccia. Nessun paparazzo al momento è riuscito a immortalarla, ma a bordo piscina la showgirl argentina si scatena in una clip "caliente" in cui di spalle mette a nudo lato B (appena coperto) e stacco di coscia mentre ancheggia a ritmo di musica latinoamericana. E quando il piccolo Santiago si avvicina, la Rodriguez diventa più materna che mai.

Bagni di sole, scatti sexy, buon cibo e tuffi in piscina per la showgirl argentina che sull'isola della trasgressione... non trasgredisce. In vacanza con la madre, il fratello Jeremias e il piccolo Santiago si gode pace e relax, continuando a stuzzicare i follower con scatti e video al cardiopalma.



Con Iannone ha trascorso solo una serata, finita pure con una denuncia a carico del pilota da parte di un fotografo. Andrea avrebbe perso le staffe quando si è accorto di essere inseguito dai paparazzi in motorino mentre stava riportando a casa Belen e famiglia. Quindi se l'è presa con il fotografo mettendogli le mani al collo e sottraendogli le chiavi del mezzo.



Chiusa la parentesi di quella sera, ora il pilota è impegnato con la MotoGp ad Assen, in Olanda. Chissà se tornerà a Ibiza dove c'è la sua amata e... anche Stefano De Martino, poco distante da lei.