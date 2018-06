Belen e Andrea Iannone, il vento di Ibiza spazza via la crisi: eccoli insieme

E' bastato volare a Ibiza per cambiare aria (di crisi). Dopo quasi un mese di lontananza sui social, Belen e Andrea Iannone si fanno rivedere insieme in un noto locale notturno di Ibiza mentre scherzano con Jeremias sotto lo sguardo vigile di mamma Veronica. Tra il pilota e la showgirl argentina sembra essere tornato il sereno, giusto in tempo per una vacanza bollente.

Le buone abitudini non si perdono, e noi sappiamo che Belen ha le Baleari nel cuore. Così con gran parte del clan Rodriguez (all'appello al momento mancano Gustavo e Cecilia) la showgirl argentina si sta godendo bagni di sole in una mega villa con piscina. Sexy con un'espressione seria e un bikini arancione che mette in luce le sue curve sinuose, Belen si concede qualche selfie scottante mentre il piccolo Santiago De Martino si diverte in acqua.



E quando cala la sera... la Rodriguez regala sorprese. Nel locale più vip dell'isola svela la presenza del pilota in un simpatico siparietto: mentre Jeremias la imbocca, Iannone le fa aria con un ventaglio. "#Cleopatra", scrive lei scherzosamente. Al momento i fan della coppia si devono accontentare di questo piccolo video su Instagram che mostra il loro riavvicinamento... ma l'estate è ancora lunga e ricca di sorprese.