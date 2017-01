Barbara d'Urso, seno in fuga in barca

Scollatura birichina per Barbara d'Urso che non riesce a contenere il seno nel vestitino leggero mentre si rinfresca i piedi con una doccetta sullo yacht di Aurelio De Laurentiis al largo di Capri. Il topless mozzafiato non sfugge a Diva e Donna che ne mostra le immagini.

E' una bellezza al naturale quella che Barbara sfoggia in questa calda estate. A cinquantanove anni mostra curve invidiabili e il merito va ai suoi segreti di bellezza. "Tutte le mattine mi sveglio alle 6.45 e vado a fare un'ora e mezza di danza classica. Consumo solo cibo sano, bevo moltissima acqua, centrifugati e prendo gocce omeopatiche", ha confessato in una recente intervista.



In barca con il patron del Napoli si fa prima una bella nuotata in mare aperto con un bikini che evidenzia il suo sexy profilo e poi, con un abitino indossato senza reggiseno lascia scoperte le linee del suo décolleté generoso.