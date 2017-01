Barbara d'Urso, delusa dai maschi italiani, chiede a Babbo Natale un uomo straniero

Lavora sei giorni su sette, dodici ore al giorno, con la stessa grinta e determinazione; non ama sentir parlare di problemi, ma di ostacoli superabili ed è una vera macchina da guerra... ovviamente per passione. Barbara d'Urso, la regina degli ascolti, vive di grandi emozioni, energie e sensazioni, ma quando si parla di amore l'argomento si fa ancora più interessante.



"Comincio a pensare di aver chiuso con l'amore, non mi piace mai nessuno. Le volte che succede, il cielo fa sì che non ci sia neanche il primo incontro", anche se poi la conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live confessa di avere un biglietto in mano per raggiungere l'altra parte del mondo nelle festività natalizie e di aspettarsi un bel regalone da Babbo Natale. "Sento che sta per arrivare uno straniero per me. Uno straniero non sa chi sono. Non ha paura di me". E puntualizza: "Non sono una donna aggressiva che sovrasta l'uomo. Sono il contrario di quello che i pochi veri uomini ancora in giro pensano di me".



Si parla di scadimento del maschio: "Aumentano gli omosessuali, sono la maggioranza del mondo maschile, per fortuna aggiungo. Sono pazza di loro. Essendo io una super icona gay, esco solo con omosessuali". Apparentemente rassegnata conclude: "I pochi uomini belli che incontro non sono maschi manco per niente. Sono fragili e superficiali". E in attesa di trovare il suo Principe Azzurro, Barbara gioisce degli uomini più importanti della sua vita, i figli Gianmauro, fresco di laurea con 110 e Lode, e di Emanuele. Alla domanda se è vero che ha adottato un figlio, Barbara si chiude in un silenzio significativo. La risposta si fa attendere....