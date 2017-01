22 agosto 2014 Barbara D'Urso si dà alle patate Dopo la foto intente a fare la lavatrice, la conduttrice scatta ancora in versione "desperate housewife" ma è più sexy che mai Tweet google 0 Invia ad un amico

11:36 - "Lavatrice, stendi panni, e poi anche pelare le patate???!!" cinguetta Barbara d'Urso in una nuova foto che la ritrae in versione "casalinga disperata". La conduttrice, infatti, ci ha preso gusto e dopo lo scatto davanti alla lavatrice e quello occupata a stendere i panni, eccone uno mentre è in cucina, intenta a pelare patate. La mise scelta, ovviamente, è super sexy: autoreggenti e sottoveste di pizzo...

Ad interpretare Cenerentola la d'Urso non ci sta e così lancia una nuova moda: le casalinghe in versione "super hot". Non c'è che dire, lei se lo può permettere. Classe 1957, décolleté florido come quello di una ragazzina e un fisico sempre all'altezza della situazione, la regina del pomeriggio di Canale 5 non teme rivali. Così, solidarizza con le sue fan che sui social sembrano apprezzare questo nuovo lato da femme-fatale un po' "casereccio".



Con l'hastag #casalinghe #tendenzadurso, la d'Urso porta avanti quello che potrebbe essere destinato a diventare il suo nuovo tormentone. Dopo il "carmelitasmak", le magliette con "Lei mi sta dicendo che..." e il settimanale B che sia questo il leitmotiv che accompagnerà la fine dell'estate? E' presto per dirlo, progetti in cantiere per Barbara ce ne sono diversi ma lei, da brava napoletana, mantiene il segreto per non portarsi sfortuna da sola. Per ora si dedica alla casa e a questa nuova d'Urso-mania che la vede posare più sexy che mai...