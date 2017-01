19 gennaio 2015 Aurora Ramazzotti, di party in party Con Tommaso Zorzi ad una festa vip, la figlia di Eros e Michelle a suo agio nei panni da "grande" Tweet google 0 Invia ad un amico

13:44 - Di party in party, di selfie in selfie, sempre più scatenata. Da quando è diventata "grande" Aurora Ramazzotti, che ha compiuto 18 anni lo scorso 5 dicembre, sembra lanciatissima e determinata a fare vita da... vip. Eccola su Instagram ad una festa, location super elegante, abiti lunghi, divanetti bianchi. Con lei l'intimissimo amico, ma non fidanzato pare, Tommaso Zorzi, che sfoggia un look un po' ambiguo...

Pantaloni neri stretti sulle caviglie e camicia bianca e cravatta "slegata" per il giovane Tommaso, che accanto all'amica sorseggia il suo cocktail sorridendo. Abito lungo e giallo e volto radioso per Aurora. La vita da vip le calza a pennello. I geni di mamma e papà, che vip lo sono davvero, non mentono. E così la primogenita di Eros e Michelle non si perde un'occasione per farsi notare. Che sia al parco con gli amici mentre scatta selfie molto autoreferenziali sia immortalata dai paparazzi durante una serata, con bacio, con tale Edoardo, studente del Politecnico conosciuto da poco. Sia ancora ad un party per "very important people". Telefonino sempre in mano e autoscatto pronto per essere postato su Instagram. Parola d'ordine: social-vip.