Paola Iezzi in reggiseno a punta

Dee-jay sexy nelle notti milanesi

20/9/2013

foto Tgcom24

Paola Iezzi scatenata dee-jay si fa notare con un look sexy e stravagante. Durante la settimana della moda di Milano, la cantante fa ballare la città. Dopo la separazione professionale dalla sorella Chiara, non la ferma più nessuno e ha cominciato a girare in reggiseno. Diva eccentrica con coppe a punta, gonna a vita alta e acconciatura e trucco dal sapore indiano.

Un mix tra Madonna degli anni Ottanta e l'India. Aria d'oriente con il bindi e un orecchino oro che collega narice e orecchio. L'acconciatura scenografica ha poco da invidiare perfino a Moira Orfei grazie a un gioco di parrucche intrecciate sulla sommità del capo.