Occhiaie e imperfezioni, le vip a nudo

Guarda le foto social delle belle struccate

19/1/2013

A letto appena sveglie, sdraiate sul divano, intente nella lettura, alle prese con le merendine o intabarrate per il freddo le vip mostrano il loro lato meno vip e così fanno capolino occhiaie e imperfezioni. “Foto appena sveglia ?!!!! e le vostre??? mandatemele Ahahahah” cinguetta divertita la figlia di Mara Venier, ma anche la Seredova si fotografa dal letto e la Ribas in cucina. Il trucco fa davvero la differenza?

foto Instagram

E' sufficiente un po' di fondotinta e un buon correttore per trasformare le star struccate in dive da red carpet? A volte sì. E lo sanno anche le bellezze dello showbiz che ormai non si vergognano più di mostrarsi senza make up, anzi fanno a gare a fotografarsi in versione nature per farsi conoscere meglio dai fan. Ecco Caterina Balivo, Lucilla Agosti, Alena Seredova, Elisabetta Ferracini, Filippa Lagerback e Ana Laura Ribas nella doppia versione con e senza trucco...