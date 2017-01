Amanda Lear, sexy modella per un giorno

La showgirl sfila per Gaultier in body fucsia

1/10/2012

Biondissima, con un fisico da urlo e un'andatura in passerella da fare invidia alle modelle emergenti. Amanda Lear sfila nella settimana della moda parigina per Jean Paul Gaultier con un body in paillettes fucsia dalla scollatura vertiginosa sul décolleté. Sorride, si diverte e mostra senza imbarazzo anche il suo lato B. Eccentrica e spiritosa è lei a chiudere la sfilata dello stravagante stilista.

foto Afp

Icona sexy negli anni 80, la Lear si mette in gioco evidenziando un corpo di tutto rispetto. Se solo consideriamo che ha superato i 70 anni, anche se sulla sua vera età aleggia un alone di mistero, non possiamo fare altro che inchinarci a tanto splendore e altrettanta grinta.



Su alte zeppe ancheggia e si lascia ammirare quasi senza veli come una vera diva. Lei, che in passato fu musa di Salvador Dalì e tanto giocò sulla sua ambiguità sessuale, ci riporta ai tempi in cui, con le sue tutine aderenti, era la regina della disco dance.