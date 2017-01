Hunziker e Trussardi, ecco il bacio

La passione dopo la vacanza sulla neve

11/1/2012

Belli, giovani, innamorati e felici. Sembrano appena usciti da uno spot pubblicitario e invece il loro bacio appassionato suggella il loro amore appena nato, ma già grande. Ecco la passione che scoppia a Milano sotto il portone di casa tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. I due hanno trascorso qualche giorno in montagna tra passeggiate romantiche e cene in famiglia (lui l'ha presentata alla madre), poi al rientro un bocca a bocca.

foto Chi

Sono stati sulla neve di Sankt Moritz, nell'alta Engadina. Michelle da quando il suo rapporto con l'erede della dinastia del levriero è uscita allo scoperto, non fa nulla per nascondere la sua felicità e il suo entusiasmo. Come mostrano le foto pubblicate da Chi, la Hunziker si muove come una diva innamorata e sembra camminare sospesa da terra. Tomaso è attratto da Michelle e sembra essere catalizzato da ogni suo sguardo o movimento.



In montagna hanno fatto passeggiate romantiche, si sono rilassati al sole, si sono baciati e abbracciati. Ecco il giovane Trussardi mentre le bacia la mano mentre la Hunziker risponde al cellulare compiaciuta.