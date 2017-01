Ariadna e Pierpaolo: "Sogniamo una famiglia con tanti bambini"

Ariadna Romero e Pierpaolo Petrelli si sono conosciuti a una cena una anno fa e da allora non si sono più lasciati. Il velino e la sexy showgirl cubana sono una delle copie più belle dello showbiz italiano. Come anticipano a Tgcom24 sognano "una famiglia con tanti bambini" e di lavorare insieme in un programma tv. Intanto il 30 luglio saranno i protagonisti della prima edizione di "Miss perla del Tirreno" a Maratea.

Come vi siete conosciuti?

A: A una cena, con degli amici in comune. Sono arrivata per il dolce ma dopo siamo andati a ballare tutti insieme.

P: Una serata memorabile, da subito ci siamo trovati molto bene e abbiamo parlato tutta la sera.

Ci sono progetti di matrimonio? C'è in cantiere anche un bebè?

A: Per ora no. Spesso parliamo di bambini. Ne andiamo pazzi tutti due.

P: A volte ci fermiamo a sognare insieme di avere tra le braccia un pezzo di noi.



Che vacanze trascorrerete e dove andrete?

A: Il lavoro ci sta portando via tanto tempo, non abbiamo ancora pensato alle vacanze.

B: Un viaggio a Cuba, il Paese di Ariadna, non sarebbe male... Chissà!



Ariadna e Pierpaolo, amore e lavoro vanno di pari passo, come è nata l'idea di Miss Perla del Tirreno?

A: E' nata dalla voglia di creare qualcosa di nostro. In un rapporto di coppia più si riescono a trovare punti e interessi in comune meglio è. Così ci siamo legati ulteriormente portando avanti un progetto insieme. Per le vincitrici ci sono premi importanti: un piccolo ruolo in un film e la partecipazione alla Fashion Week di Montecarlo.

P: Maratea è stupenda, una bellezza unica, ma poco valorizzata. Io sono nato proprio lì. Volevamo portare visibilità a un posto meraviglioso che merita davvero tanto, e allo stesso tempo offrire un'occasione alle ragazze che vogliono muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo.

Un programma tv insieme vi piacerebbe?

A: Sarebbe un sogno. Abbiamo avuto una piccola esperienza ed è stato molto divertente, si trattava di "New Faces the Talent", io conducevo e Pierpaolo faceva parte della giuria.

P: A dire la verità mi piace pensare che siamo un po' dei "Sandra e Raimondo" ... come capita spesso quando c'è tanta confidenza. Ci piacerebbe molto lavorare insieme, in tv ma non solo.