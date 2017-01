Antonella Clerici, cena romantica con Adolfo

Cena romantica e mani che si incrociano. Dopo la paura per gli attentati di Bruxelles, città in cui vive la famiglia di Eddy Martens, Antonella Clerici si rilassa con Adolfo Panfili. I due sono stati fotografati dal settimanale Chi al ristorante in un'atmosfera che sembra molto intima e i due paiono molto affiatati. Chissà...

Tra la Clerici e il medico i rapporti sembrano ottimi. Eppure anche con il compagno Eddy pare tutto procedere nella normalità. Settimana scorsa Antonella ha avuto una paura terribile perché Martens doveva essere in aeroporto proprio nel momento in cui sono avvenuti gli attentati, ma ha anticipato il volo alla sera precedente scampando alla tragedia. La Clerici ha pianto in diretta tv quando ha saputo di quel che avveniva in Belgio e ha riempito i social di messaggi di solidarietà. Dopo tanta tensione, ecco un momento di relax: a cena con Adolfo.