Anna Tatangelo in bikini, la sua estate non è finita

Lavora fino a tardi, prende lezioni di tango e appena può chiude gli occhi per far rifornimento di energie. Questa volta, impegnata con le riprese del prossimo cinepanettone, è in trasferta in Puglia dove l'autunno non ha ancora bussato alle porte. Con un bikini hot si rilassa al sole mettendo in luce la sua carnagione ambrata e quel sex appeal innato. I fan non si contengono: "Beato Gigi", scrivono in coro.