Anna Tatangelo, ecco il mio shooting fighissimo

Una Anna Tatangelo così non l'avevamo mai vista. Tolte le vesti di cantante e di mamma premurosa del suo piccolo Andrea, regala su Instagram immagini scottanti di uno shooting in lingerie. Completamente oleata con i capelli effetto bagnato, in slip e top, si improvvisa regista e con una ripresa dall'alto evidenzia un décolleté esplosivo. Ma non solo...