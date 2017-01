Andrea Pirlo, ecco la prima foto in posa con la sua Valentina Baldini

Look elegante e informale al tempo stesso, pantaloni e giacca non abbinati, camicia a pois all'ultimo grido. Lei sensuale e pizzosa in abitino senza reggiseno. Sorridenti, felici e per nulla impauriti dai flash. In via Manzoni a Milano i primi scatti di Andrea Pirlo e Valentina Baldini in posa davanti ai fotografi. Basta scappare e nascondersi, ora sono una coppia ufficiale e per il settimanale Chi si lasciano immortalare vicini vicini.