Andrea Agnelli e Deniz Akalin, lo scandalo bianconero è servito

Poche settimane fa Francesco Calvo ha dato le dimissioni dalla squadra bianconera ed è volato a Barcellona per un nuovo incarico, la bella moglie a seguito. Una fuga improvvisa che non ha fatto altro che alimentare le voci di una rottura tra lui e l'amico Andrea Agnelli, proprio a causa di Deniz. Anche Emma Winter, moglie del presidente della Juventus è andata via. Lei a Londra, pare per stare lontana dal marito, lui a Torino.



Tutto sembrerebbe sotto controllo, se non fosse che pochi giorni fa ecco ricomparire la sensuale Deniz Akalin nel capoluogo piemontese. Look dimesso, poco trucco, bella, ma non appariscente, la moglie di Calvo cammina in una via di Torino, poi si infila in un portone di un palazzo... lo stesso dove pochi minuti prima era entrato anche Andrea Agnelli e dove pare che il presidente della Juve si sia trasferito dopo la partenza della moglie per Londra.



A quest punto è solo questione di tempo, perché il vero terremoto si scateni. In ballo ci sono oltre che sentimenti e relazioni coniugali ed extra, anche tanti soldi. Quelli che Calvo pare abbia chiesto ad Agnelli come buonuscita e quelli che pare Emma Winter vorrebbe chiedere al marito per il divorzio. In mezzo c'è lei, la bella Deniz, femme fatale che ha fatto perdere la testa ad Andrea e che gli farà perdere, a quanto sembra, anche tanto denaro.