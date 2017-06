Amal Alamuddin sta per partorire, George Clooney "in attesa" non esce di casa

Il parto è imminente, Amal Alamuddin sta per avere i due gemellini e George Clooney si prepara a diventare papà al fianco della moglie. Per non rischiare di perdersi questo evento così importante per la sua vita, il divo di Hollywood ha rinunciato alla premiazione di una sorta di "Oscar" umanitari, “Aurora Prize for Awakening Humanity”. Qualcuno scrive che è al guinzaglio di Amal...

Non c'è evento che tenga, Clooney non può lasciare la sua casa di Sonning in Inghilterra dove Amal è in procinto di partorire. Inizialmente si era diffusa la notizia che il parto era previsto per la prima settimana di giugno, ma ora pare che una fonte abbia spifferato che i due gemellini potrebbero arrivare prima. Insomma da un momento all'altro. La Alamuddin non avrebbe mai perdonato al marito di essere lontano in un momento così e George non ha esitato a mettersi al fianco di Amal. Tutti in attesa...