Alessio Cerci e Federica Riccardi, ecco l'album delle nozze

Un giorno prima delle nozze Alessio era riuscito a stupire la sua Federica con una serenata sotto casa, dedicandole la canzone di Jovanotti "A te". All'altare lei ha ricambiato, bellissima nel suo abito bianco, pronunciando quel fatidico "sì" davanti all'uomo con cui è insieme da sei anni e che sin da quando l'ha conosciuta ha pensato che l'avrebbe voluta sposare. Adesso sono marito e moglie e non stanno più nella pelle dalla felicità e dalla commozione: "In pochi giorni abbiamo vissuto una fascia id emozioni vastissima", raccontano i due neo coniugi che sono partiti per il viaggio di nozze tra Stati Uniti, Florida e Caraibi. Al matrimonio tanti amici e colleghi, da Riccardo Montolivo a Alberto Aquilani. E poi fiori, una torta a più strati e una festa bellissima per un epilogo da sogno di una storia d'amore come quelle delle favole.