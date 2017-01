Alessia Tedeschi "ospite" di Cristiano Ronaldo al Bernabeu di Madrid

Lei è Alessia Tedeschi, la bella modella nota alle cronache per l'incidente avuto qualche anno fa su un gommone mentre era con l'amica Elisabetta Canalis. Lui è Cristiano Ronaldo, re del pallone e ex di Irina Shayk. Cos'hanno in comune? La partita al Bernabeu Real-Juve. Lei assisteva, lui giocava, dopo averle lasciato i biglietti d'ingresso alla cassa...

Stando ad una delle chicche di gossip del settimanale Chi la seducente modella avrebbe ritirato in cassa gli accrediti per assistere alla semi finale di Champions League, Real-Juventus. Biglietti gentilmente offerti direttamente dal bomber portoghese, particolarmente sensibile, pare, al fascino femminile, ancor più se made in Italy. Così mentre la sua ex, la splendida Irina Shayk si gode la sua nuova love story con Bradley Cooper e "spiffera" le vere ragioni della rottura raccontando delle innumerevoli infedeltà del calciatore, lui regala biglietti dello stadio a starlette dello showbiz, con cui, non si sa mai, magari ci scappa anche un dopo partita.