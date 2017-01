Alessia Tedeschi nuda sul letto

12:20 - Completamente nuda, distesa sul letto davanti allo specchio con sideboob e lato B a vista. Alessia Tedeschi posta uno scatto in bianco e nero ad altissimo tasso erotico. La bionda modella, che due anni fa salì agli onori della cronaca per un incidente avuto cadendo da un tender, su cui era insieme a Elisabetta Canalis e altri amici, mostra uno scorcio di seno e alcune cicatrice sulla schiena.

Bellissima e seducente Alessia non si è mai vergognata di mostrare i segni dell'operazione subita (asportazione della milza) e dei tanti punti di sutura post incidente. Moltissime le fotografie social in cui la sexy modella sfoggia le sue curve conturbanti, in bikini, senza veli o vestita. "Le cicatrici peggiori sono quelle interiori", ha sempre ripetuto. E in questo ultimo scatto postato su Instagram scrive, citando il filosofo greco Anassagora:"I fenomeni visibili sono uno sguardo lanciato su ciò che non è visibile...".



Dei due flirt che le sono stati attribuiti negli ultimi mesi, quello con Luigi Berlusconi e quello con Marco Verratti, centrocampista della Nazionale e del Psg, non ci sono conferme, quel che è certo è che Alessia al momento è felicemente single. Per quanto ancora non si sa. Troppo bella per restare a lungo da sola.