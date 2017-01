15 ottobre 2014 Alessia Reato, bikini sexy a Zanzibar La ex velina si gode una mini vacanza fuori stagione e sfoggia le sue sue curve perfette Tweet google 0 Invia ad un amico

10:30 - "Il sole dentro e fuori", cinguetta un'Alessia Reato bellissima e felice da Zanzibar, postando scatti da far invidia a tutti i suoi follower rimasti in Italia. La bruna ex velina si gode l'eterna estate della splendida costa della Tanzania e sfoggia la sua linea perfetta.

Spiaggia bianca, mare turchino e una stella marina in mano, Alessia si trova in un vero e proprio paradiso terrestre, dove si è potuta permettere una vacanza fuori stagione. La sua carriera è in pieno fermento e dopo aver condotto con Alessia Ventura il programma di Rete 4 Blu Beach Paradyse Story, l'ex velina ci ha preso gusto a viaggiare nei posti più belli del Pianeta e non si fa mancare nulla. Curve sexy in micro bikini e sorriso smagliante, il bancone di Striscia le ha sicuramente portato fortuna e lei se la tiene stretta.