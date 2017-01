Che Alessia da Reato!

12:20 - Fisico mozzafiato e 23 anni di bellezza fresca e "florida". Alessia Reato sfoggia le sue curve pericolose su una splendida spiaggia delle Seychelles e fa impazzire il fidanzato Massimiliano Dendi, che non le resiste.

Gli scatti di Novella non lasciano dubbi, con quel corpo da Reato la bella ex velina mora è un bocconcino irresistibile per il giovane manager 29enne, suo fidanzato da tre anni. I loro baci in riva al mare sono pieni di passione e desiderio, i corpi bagnati e Alessia, bella ed invitante sul bagnasciuga. Massimiliano non resiste e passa all'attacco, le si avvinghia in una stretta di passione e pare non volersi staccare più. La sequenza degli scatti di Novella finisce con un primo piano in cui l'ex velina sdraiata su una roccia levigata in riva al mare si gode il meritato relax dopo l'exploit amoroso con il suo boyfriend. Che fatica queste vacanze