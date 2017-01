Alessia Marcuzzi, siparietti bollenti in mare

09:37 - Una luna di miele a Dubai, una mini-vacanza a Ponza e un weekend a Londra. Alessia Marcuzzi non sta mai ferma e da un volo all'altro finisce per mostrare tutti i suoi segreti. Pizzicata dal settimanale Chi in barca con gli amici al largo di Sabaudia, la conduttrice tv si lascia andare agli avvinghiamenti pericolosi con il marito Paolo Calabresi Marconi. E tra un cambio di costume e l'altro lui resta nudo.

Insieme alla coppia anche gli amici Giovanni Malagò, Federica Pellegrini e Filippo Magnini. La Marcuzzi e la Pellegrini hanno avuto l'occasione di nuotare insieme. “Devo confessartelo Fede... Ti guardavo di nascosto dalla maschera sott'acqua, e mi dicevo: non è vero che sono qui a pochi centimetri da lei” aveva cinguettato Alessia. L'emozione per la gita con la campionessa di nuoto deve aver eccitato tanto la Marcuzzi da non stare più nella pelle. E così eccola finire nel mirino dei fotografi di Chi che l'hanno beccata mentre si avvinghia a Paolo in barca. Ma è stato il marito Paolo a regalare ai flash il siparietto più curioso con un cambio di costume pericolosissimo.