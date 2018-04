Alessia Marcuzzi, relax in bikini sulla sua isola famosa

Ha festeggiato e chiuso il sipario sull'Isola dei famosi, ma poche ore dopo era già in volo verso un'altra isola famosa. Alessia Marcuzzi, dopo il successo del reality di Canale 5, è andata in vacanza alle Maldive per rilassarsi e godersi il mare da vicino e non da uno studio tv come aveva fatto negli ultimi tre mesi. Sfoggia un bikini giallo sui social e il suo fisico lascia senza fiato.