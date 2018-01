Alessia Marcuzzi al caldo con... il suo ex

Sì è riunita per le vacanze invernali la famiglia allargata di Alessia Marcuzzi in un resort di lusso alle Maldive. La presentatrice con il marito Paolo Calabresi Marconi , Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti hanno anticipato il loro arrivo di qualche giorno rispetto a Simone Inzaghi (padre di Tommaso), alla compagna Gaia Lucariello e il loro bambino, Lorenzo. Tutti insieme si divertono in spiaggia tra partite a pallone e bagni...

Dopo il brillante match contro la Spal, finito 5-2 per la Lazio, Simone Inzaghi ha preso il primo volo per le Maldive con la sua famiglia approfittando delle prossime due settimane di fermo del campionato di serie A. L'allenatore biancoceleste ha così raggiunto Alessia Marcuzzi e il figlio Tommaso. In ottimi rapporti, i due ex con le rispettive famiglie hanno trascorso insieme la vigilia di Natale a Roma e ora si divertono in riva al mare dove Simone gioca a calcio sulla sabbia con Tommaso e Paolo, Gaia si prepara a fare snorkeling e immortala gli squaletti mentre Alessia ne approfitta per fare un po' di yoga...