Addio Eddy, Antonella alla prova d'amore... con Adolfo

L'addio a Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle, sembra diventare sempre più reale. E le immagini di Diva e Donna ne sono la prova. Antonella Clerici e Adolfo Panfili, il suo medico ortopedico, non si nascondono più e in una bella giornata di sole camminano mano nella mano nei cortili dell'Abbazia di San Galgano, tra le colline senesi...Soli ed affiatati come una coppia di innamorati alla loro prima gita insieme.

Look da centauro, con giacca di pelle nera e catenina al collo per lui, tacchi a spillo e borsa griffata per lei. Sorridenti, complici e sereni. Sembra che Antonella non abbia proprio nulla da nascondere. La sua relazione con Martens è arrivata al capolinea, a quanto pare e dopo i tanti alti e bassi degli ultimi anni, a mettere la parola fine, senza tanto rumore è stata lei. Con Panfili, la bionda conduttrice si frequenta da settembre, dopo che lei si è rivolta al suo studio ortopedico per un'ernia lombare. Lui l'ha curata, egregiamente e le ha ridato il sorriso e uno scossone al cuore. Quel cuore che adesso sembra essere tornato a battere con passione. Tornata in tv a La prova del cuoco, dopo il malore della scorsa settimana, adesso per la Clerici la prova più importante resta quella dell'amore. Vediamo come sarà superata.