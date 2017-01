Vip tra bagni hot e docce bollenti

09:00 - Scatti intimi senza confini. Ormai, nulla è più segreto nel mondo dello showbiz. Nemmeno il momento del bagno. Claudia Galanti si lascia fotografare dal suo Arnaud in compagnia delle bolle di sapone e dei figli. Natalia Bush, la nuova fiamma del rapper Gue Pequeno, regala una doccia bollente ai suoi followers su Instagram mentre Emma Marrone scatta in accappatoio, turbante e... occhiali da sole!

In pieno relax post bagno caldo Elisabetta Canalis e Barbara Guerra. Se la prima è immortalata dal fidanzato Brian Perri, il che giustifica il suo sguardo da gattina, la seconda mostra le gambe nude mentre cinguetta beata dopo un trattamento alla Spa. Tessa Gelisio approfitta della vasca da bagno per sperimentare un nuovo scrub, lasciandosi coccolare dall'acqua calda e dai sapienti rimedi naturali. Costantino Vitagliano, invece, sotto la doccia si lava i denti, regalando l'ennesimo scatto semi-nudo alle sue fan.



Bagno in compagnia per Elisabetta Gregoraci: giochi d'acqua e cuffietta in testa, lei dal suo piccolo Nathan Falco non si separa proprio mai! Vasca di marmo e cuffie per la musica, ecco il segreto del relax per la splendida Elena Santarelli che, tra una replica e l'altra a teatro, si concede anche un po' di tempo per sé. Avvolte dalle bolle e tremendamente sexy, invece, Valentina Vignali e Eva Henger. L'ex pornostar si coccola tra le bolle della sua Jacuzzi come una Julia Roberts di altri tempi mentre la cestista si gode le tenerezze del fidanzato, che le fa trovare il bagno pronto al rientro a casa.