Veronica Graf, dopo la doccia bollente anche il camerino diventa hot

11:29 - Da quando è uscita dalla Casa del GF13, tra le prime ad essere "espulsa", Veronica Graf ha fatto in modo che su di lei i riflettori non si spegnessero mai, puntando tutto sulle sue forme procaci e sexy. Come in questo scatto di Settimanale Nuovo, che l'ha immortalata nel camerino di un negozio, mentre prova un vestito e alza la gonna per mettere in mostra un lato B di tutto rispetto.

Dalla doccia bollente quindi, quella che nella Casa l'ha resa "celebre", a un camerino con siparietto piccante. L'ex gieffina si guarda perplessa nello specchio del camerino, l'abitino azzurro, che lascia poco spazio all'immaginazione, non sembra convincerla.



Ma perché la bionda ex inquilina del Grande Fratello osservi con tanto interesse anche il suo lato B, alzando il vestito, non è del tutto chiaro. Forse Veronica fa prove tecniche, nel caso una folata di vento le sollevi la gonna "alla Marilyn", lasciando intravedere le grazie nascoste... Prove già superate e anche egregiamente: con dieci e lode.