Tila Tequila è incinta

10:15 - "My Milk Jugs. Literally", ovvero le mie "tette da latte". Mostrando il suo generoso décolleté Tila Tequila conferma di essere incinta. "Surprise!! I'm 10 weeks pregnant!", aveva scritto su Facebook qualche giorno fa sfoggiando finalmente il suo pancino già alla decima settimana. L'ex star di Mtv, modella e cantante, di origini franco-vietnamite, nota per trasgressioni e provocazioni prevalentemente sessuali, è al settimo cielo...

Finora si era fatta notare per video hard pubblicati in Rete, scandali legati alle sue preferenze sessuali poco stabili e per il programma condotto su Mtv “A Shot at Love with Tila Tequila”, un reality show incentrato sulla ricerca dell'amore da parte della modella e cantante, fra 32 pretendenti, di cui sedici uomini eterosessuali e sedici lesbiche. Ma qualcosa è cambiato. Chi sia il padre non si sa, ma quel che è certo è che Tila non sta più nella pelle per questa gravidanza in corso.



"Surprise!! I'm 10 weeks pregnant! I just couldn't hold it in any longer as this brings me so much joy and happiness to know that there is a baby Tila on the way! May God bless my little bundle of joy on this Good Friday! Yayy! I'm gonna be a Mommy! I Love you sooooo much little baby!!", così recitava il primo annuncio su Facebook, proprio nel giorno del Venerdì Santo. "Sorpresa sono incinta di dieci settimane. Non potevo tenerlo ancora nascosto, sono così felice di sapere che ci sarà un baby Tila in arrivo! Che Dio benedica il mio piccolo fascio di gioia per questo Venerdì Santo! Yayy! Sarò una mamma! Ti amo molto mio piccolo bambino!”.

Poi, un po' tra il preoccupato e l'ironico eccola postare uno scatto in primo piano: "Oh No! I'm already starting to get the "pregnant face" so early in already! I fear I'm going to blow up like a whale by the end of the pregnancy!!". "Oh no, ho già la faccia gonfia da donna incinta, temo che mi gonfierò come una balena fino alla fine della gravidanza".



E rivolgendosi al bambino che ha in grembo in una tenera lettera, postata subito dopo, Tila aggiunge: "Mi hai salvato la vita". Che sia vero?