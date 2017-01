Slip rosso per Justine Mattera

11:26 - Caschetto di boccoli biondi, labbra carnose e quel vestitino nero sollevato con la mano per mostrare lo slip in pizzo rosso. Justine Mattera sa come stuzzicare i suoi follower su Instagram e non si risparmia. La showgirl mostra la biancheria intima di buon augurio per l'inizio dell'anno. Anche la tradizione ha un tocco di erotismo.

Del resto, Justine che ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo come sosia di Marilyn Monroe, del suo idolo ha la sensualità procace e la provocazione sbarazzina. Si alza la gonna con disinvoltura davanti allo specchio per far vedere le mutandine... Una bad girl che porterà decisamente bene al 2014.