11 agosto 2014 Simona Ventura, che gran bel balconcino! La conduttrice esplosiva e felice al mare con Gerò e sua figlia, la piccola Caterina, di cui ha appena ottenuto la completa adozione Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:45 - Un bikini a fascia con volant, da cui "esplode" il florido décolleté e lo scatto social è servito. Il balconcino di Simona Ventura, 49 anni, in vacanza a Porto Cervo in Sardegna con il suo Gerò, è da dieci e lode. La bella conduttrice posta uno scatto su Instagram sfoggiando la sua silhouette e poi un altro ancora in cui sorride accanto a sua figlia Caterina, 8 anni, di cui ha ottenuto da poco l'adozione ufficiale.

Simona e la bambina sono sdraiate sulla barca, stesso costume per entrambe, blu a fascia con le frange rosa. Mamma e figlia finalmente allo scoperto. La Ventura ha infatti da poco ottenuto l'adozione per la bimba, che vive con lei sin da quando aveva pochi mesi, ma che era solo in affido temporaneo. Su Grazia la conduttrice ne parla per la prima volta, adesso che finalmente Caterina è sua figlia a tutti gli effetti: "Una scelta d'amore che ti cambia la vita", racconta. E così eccole insieme e sorridenti in vacanza. Simo è splendente, in gran forma e felice. La conduttrice non perde un colpo, la sua carriera professionale è in piena scesa e la sua vita privata anche... Con Gerò Carraro tutto va a gonfie vele e la loro è una delle coppie più stabili dello showbiz. In mezzo al mare in Sardegna eccoli a baciarsi come due ragazzini, più innamorati che mai, come mostrano gli scatti di Di Più. Tutto fila davvero alla perfezione.