Sarah Altobello come Moana Pozzi tra le statue romane degli atleti

14:59 - Sette del mattino, Stadio dei Marmi, Roma, tra le statue degli atleti Sarah Altobello posa seminuda per Bruno Oliviero, come fece Moana Pozzi, più di 20 anni fa. La modella di Modugno, provincia di Bari, da molti definita la Belen di Puglia sfida la pornodiva a colpi di curve bollenti.

Il fotografo delle dive immortala Sarah in tanga e reggiseno, sulle stesse scalinate e tra le stesse statue dei rappresentanti delle varie discipline sportive, che più di un ventennio fa furono testimoni della conturbante nudità di Moana. Per Oliviero la Altobello ha già posato per un calendario 2014 ad altissimo tasso erotico. Adesso questo servizio bollente, che esalta la bellezza mediterranea della sexy modella, che il giornalista Aldo De Luca aveva definito "la risposta italiana a Belen". Con il suo metro e 75, occhi e capelli scuri e misure doc: 90-60-90, Sarah non bada alle somiglianze, le bastano le sue curve e le sue forme provocanti per far girare la testa e posare, onorando il provocante ricordo di Moana.