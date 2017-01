Sarah Altobello, 12 mesi hot e un libro sui Toy boy

15:41 - Il giornalista Aldo De Luca l'aveva definita "la risposta italiana a Belen", lei Sarah Altobello, 25 anni, pugliese di Modugno in provincia di Bari, le sue carte se le gioca senza contare troppo sulle somiglianze, bensì sulle sue curve da capogiro e sulla sua intraprendenza. Occhi e capelli scuri, un metro e 75 per misure doc: 90-60-90. Una bellezza mediterranea da far girare la testa, che posa per un calendario firmato da Bruno Oliviero e scrive un libro.. sui toy boy.

Immortalata dal fotografo delle dive Sarah posa per 12 scatti ad altissimo tasso erotico. In lingerie super sexy o senza nulla addosso, la bella pugliese mette a nudo tutta la sua sensualità in un mix esplosivo di curve conturbanti, sguardo ammaliante e pose seducenti ed ammiccanti. Ma il calendario non è il solo progetto per il 2014. A marzo uscirà infatti il suo primo libro “Alla conquista dei Toy Boy”. Un’indagine attraverso le donne di ogni età di un fenomeno molto in voga. Da Corinne Clery a Lory Del Santo e Antonella Clerici, per fare qualche nome, passando per la gente comune, la Altobello indaga su cosa significa stare in coppia con un uomo molto più giovane. Fuga dalla realtà, divertimento, istinto materno o semplicemente amore