Samantha De Grenet sfoglia l'album dei ricordi

Sarà sposa a primavera ma Samantha De Grenet non rinuncia agli scatti sexy. Ora che l'amore con Luca Barbato è tornato ad illuminarle la vita, la showgirl è più bella che mai. E in un momento amarcord sfoglia l'album dei ricordi sui social quando, nel 1992, era già una cover girl dalle forme sensuali. Oppure quando posava in lingerie mozzafiato con la amica e collega Martina Colombari...

"Ricordi meravigliosi con la stupenda @martycolombari che non sbiadiscono col tempo!" cinguetta soddisfatta la De Grenet. Raggiante, felice e pronta a buttarsi in una nuova avventura: il matrimonio. Anche se, a onor del vero, quello con Luca Barbato sarà più un rinnovo delle promesse visto che i due si erano già sposati nel 2005. Separati dal 2007, non si sono mai davvero persi di vista, complice la voglia di crescere insieme Brando, il loro bambino.



Poi il ritorno di fiamma e la voglia di giurarsi amore eterno ancora una volta, nella stessa chiesa: "Le mie prime nozze, per me davvero nozze, cioè coinvolgenti, cariche di significato, sono quelle con Luca. E le prossime, più che terze nozze (la De Grenet era già stata sposata ma ha ottenuto l'annullamento della Sacra Rota, ndr), vogliono essere una sorta di rinnovo della prima promessa di matrimonio che ci siamo già fatti..." ha raccontato in una recente intervista. Quel che è certo è che anche se gli anni passano la bellezza di Samantha è sempre la stessa. Le foto "del passato" parlano chiaro: lei è una vera sexy bomb. Forme provocanti, curve esagerate e un sorriso malizioso, la showgirl non ha nulla da temere: il tempo passa ma lei rimane sempre perfetta. In attesa di vederla in abito bianco, meglio curiosare sui social dove indossa -spesso -solo il bikini...